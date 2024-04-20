Безкоштовне харчування у школах і дитсадочках: як оформити пільгу

Низка категорій українських сімей можуть отримати пільгу на безкоштовне харчування для дітей у школах і садочках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий квартал.

Хто має право на безкоштовне харчування:

діти-сироти або позбавлені батьківського піклування;

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу від держави та мають сукупний дохід нижчий за прожитковий мінімум;

діти з сімей загиблих ветеранів війни та сімей загиблих захисників і захисниць України, діти Героїв України посмертно;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час Революції Гідності чи війни з РФ;

діти з категорії переселенців;

діти, що мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

учні на територіях радіоактивного забруднення; діти, евакуйовані із зони відчуження, а також діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо.

Також органи місцевого самоврядування можуть визначати й інші категорії дітей, які мають право безплатно харчуватись у школах та дитячих садочках.

Для батьків, у сімʼях яких троє і більше дітей, розмір плати за харчування зменшується на 50%.

Як отримати пільгу

Для початку потрібно звернутися до керівництва навчального закладу. Необхідно надати копію документів, що підтверджують пільги.

Також інколи можуть запитати копії свідоцтва про народження дитини та довідку про склад сім'ї.