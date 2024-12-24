Найдовший день - за одну хвилину. Українські полярники показали вражаюче відео з Антарктики

21 грудня в Антарктиці був день літнього сонцестояння. Найдовший світловий день у 2024 році тривав майже 22 години 25 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного антарктичного наукового центру.

21 грудня у Південній півкулі розпочалося астрономічне літо. В цей день, сонце в Антарктиці почало сходити о 02:02 ночі, а зайшло 22 грудня о 00:27. Відтепер тривалість дня на Південній півкулі буде зменшуватися аж до 20 червня. Зокрема, найкоротший світловий день триватиме майже 3 години 24 хвилини.

"Оскільки станція "Академік Вернадський" розташована трохи північніше південного полярного кола, то тут немає традиційних полярних або білих ночей. Тобто взимку Сонце на кілька годин все ж підіймається над горизонтом, а влітку - ховається за обрій", - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що в Північній та Південній півкулі, пори року йдуть у протифазі. Тобто, коли в Україні розпочинається астрономічна зима, то в Антарктиці - літо.

Зимове сонцестояння 2024

21 грудня в Україні був день зимового сонцестояння. Найдовша ніч 2024 року тривала майже 16 годин. Зокрема, сонце зійшло о 07:56, а зайшло о 15:56.

Зимове сонцестояння - це унікальне астрономічне явище, яке виникає внаслідок максимального нахилу осі Землі стосовно сонця. У такий день сонце знаходиться у найближчій точці до нашої планети за весь рік. Зазвичай день зимового сонцестояння припадає на 21 чи 22 грудня.

Однак, зимове сонцестояння - це не лише астрономічне явище. Для наших предків воно символізувало початок нового циклу і перехід від темряви до світла.