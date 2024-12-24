Самый длинный день - за одну минуту. Украинские полярники показали впечатляющее видео из Антарктики

21 декабря в Антарктике был день летнего солнцестояния. Самый длинный световой день в 2024 году длился почти 22 часа 25 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального антарктического научного центра.

21 декабря в Южном полушарии началось астрономическое лето. В этот день, солнце в Антарктике начало восходить в 02:02 ночи, а зашло 22 декабря в 00:27. Отныне продолжительность дня на Южном полушарии будет уменьшаться вплоть до 20 июня. В частности, самый короткий световой день будет длиться почти 3 часа 24 минуты.

"Поскольку станция "Академик Вернадский" расположена чуть севернее южного полярного круга, то здесь нет традиционных полярных или белых ночей. То есть зимой Солнце на несколько часов все же поднимается над горизонтом, а летом - прячется за горизонт", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Северном и Южном полушарии, времена года идут в противофазе. То есть, когда в Украине начинается астрономическая зима, то в Антарктике - лето.

Зимнее солнцестояние 2024 года

21 декабря в Украине был день зимнего солнцестояния. Самая длинная ночь 2024 года длилась почти 16 часов. В частности, солнце взошло в 07:56, а зашло в 15:56.

Зимнее солнцестояние - это уникальное астрономическое явление, которое возникает вследствие максимального наклона оси Земли относительно солнца. В такой день солнце находится в ближайшей точке к нашей планете за весь год. Обычно день зимнего солнцестояния приходится на 21 или 22 декабря.

Однако, зимнее солнцестояние - это не только астрономическое явление. Для наших предков оно символизировало начало нового цикла и переход от темноты к свету.