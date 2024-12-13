Літературна премія "Книга року BBC" оголосила переможців

"Книгою року BBC 2024" стала збірка короткої прози "Мої жінки" Юлії Ілюхи видавництва "Білка". Переможцем у номінації "Дитяча книга року" стала збірка казок Грасі Олійко "І ніякі це не вигадки" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

У номінації "Есеїстика" переміг Юрій Рокецький з біографічним романом "Всьо чотко!" видавництва "Наш Формат". Зокрема, це біографія фронтмена українського гурту "Брати Гадюкіни" Сергія Кузьмінського.

Переможці отримають премію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів (понад 53 тисячі гривень). Окрім цього, видавці книг зможуть використовувати логотип премії “Книга року BBC” на наступних виданнях.

Книга року BBC

Збірка короткої прози "Мої жінки" Юлії Ілюхи - це короткі, емоційно напружені історії жінок про такий різний і однаково гострий досвід життя в часі війни.

“Мої жінки говорять буденно і страшно. Мої жінки діляться болем і відчаєм. Мої жінки вірять і чекають. Мої жінки тримаються, хоч і не вигрібають. Мої жінки знають про ціну кожного дня. Мої жінки хочуть, щоб їх вислухав і почув увесь світ. Мої жінки попри все намагаються жити далі. Мої жінки… Тепер вони й ваші.” - зазначила Ілюха у передмові до збірки.

Ілюстрації до книги художниці створили після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Вони доповнили написані авторкою короткі новели власними історіями в ілюстраціях, перетворивши "Моїх жінок" на наших спільних жінок.

Есеїстика

Юрій Рокецький написав біографічний роман "Всьо чотко!" про фронтмена українського гурту "Брати Гадюкіни" Сергія Кузьмінського.

Юрій Рокецький - музикант й лідер гурту "Мертвий півень". А також екс-учасник гурту Green Silence та лауреат багатьох музичних фестивалів.

Дитяча книга року

Грася Олійко - українська ілюстраторка, яка малює для британських та українських видавництв. Збірка казок "І ніякі це не вигадки" - одна з трьох книжок-картинок письменниці. Однак, цю книгу Олійко створила для своєї маленької дочки.