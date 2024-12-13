Літературна премія "Книга року BBC" оголосила переможців

Переможцем 20-ї літературної премії "Книга року BBC 2024" стала збірка короткої прози "Мої жінки" Юлії Ілюхи. У номінації "Есеїстика" переміг Юрій Рокецький з біографічним романом "Всьо чотко!".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News Україна.
"Книгою року BBC 2024" стала збірка короткої прози "Мої жінки" Юлії Ілюхи видавництва "Білка". Переможцем у номінації "Дитяча книга року" стала збірка казок Грасі Олійко "І ніякі це не вигадки" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
У номінації "Есеїстика" переміг Юрій Рокецький з біографічним романом "Всьо чотко!" видавництва "Наш Формат". Зокрема, це біографія фронтмена українського гурту "Брати Гадюкіни" Сергія Кузьмінського.
Переможці отримають премію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів (понад 53 тисячі гривень). Окрім цього, видавці книг зможуть використовувати логотип премії “Книга року BBC” на наступних виданнях.
Збірка короткої прози "Мої жінки" Юлії Ілюхи - це короткі, емоційно напружені історії жінок про такий різний і однаково гострий досвід життя в часі війни.
“Мої жінки говорять буденно і страшно. Мої жінки діляться болем і відчаєм. Мої жінки вірять і чекають. Мої жінки тримаються, хоч і не вигрібають. Мої жінки знають про ціну кожного дня. Мої жінки хочуть, щоб їх вислухав і почув увесь світ. Мої жінки попри все намагаються жити далі. Мої жінки… Тепер вони й ваші.” - зазначила Ілюха у передмові до збірки.
Ілюстрації до книги художниці створили після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Вони доповнили написані авторкою короткі новели власними історіями в ілюстраціях, перетворивши "Моїх жінок" на наших спільних жінок.
Юрій Рокецький написав біографічний роман "Всьо чотко!" про фронтмена українського гурту "Брати Гадюкіни" Сергія Кузьмінського.
Юрій Рокецький - музикант й лідер гурту "Мертвий півень". А також екс-учасник гурту Green Silence та лауреат багатьох музичних фестивалів.
Грася Олійко - українська ілюстраторка, яка малює для британських та українських видавництв. Збірка казок "І ніякі це не вигадки" - одна з трьох книжок-картинок письменниці. Однак, цю книгу Олійко створила для своєї маленької дочки.
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