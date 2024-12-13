Литературная премия "Книга года BBC" объявила победителей

Победителем 20-й литературной премии "Книга года BBC 2024" стал сборник короткой прозы "Мои женщины" Юлии Илюхи. В номинации "Эссеистика" победил Юрий Рокецкий с биографическим романом "Всьо чотко!".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Украина.
"Книгой года BBC 2024" стал сборник короткой прозы "Мои женщины" Юлии Илюхи издательства "Белка". Победителем в номинации "Детская книга года" стал сборник сказок Граси Олийко "И никакие это не выдумки" издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
В номинации "Эссеистика" победил Юрий Рокецкий с биографическим романом "Всьо чотко!" издательства "Наш Формат". В частности, это биография фронтмена украинской группы "Братья Гадюкины" Сергея Кузьминского.
Победители получат премию в размере 1000 фунтов стерлингов (более 53 тысяч гривен). Кроме этого, издатели книг смогут использовать логотип премии "Книга года BBC" на следующих изданиях.
Сборник короткой прозы "Мои женщины" Юлии Илюхи - это короткие, эмоционально напряженные истории женщин о таком разном и одинаково остром опыте жизни во время войны.
"Мои женщины говорят буднично и страшно. Мои женщины делятся болью и отчаянием. Мои женщины верят и ждут. Мои женщины держатся, хоть и не выгребают. Мои женщины знают о цене каждого дня. Мои женщины хотят, чтобы их выслушал и услышал весь мир. Мои женщины, несмотря ни на что, пытаются жить дальше. Мои женщины... Теперь они и ваши." - отметила Илюха в предисловии к сборнику.
Иллюстрации к книге художницы создали после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Они дополнили написанные автором короткие новеллы собственными историями в иллюстрациях, превратив "Моих женщин" в наших общих женщин.
Юрий Рокецкий написал биографический роман "Всьо чотко!" о фронтмене украинской группы "Братья Гадюкины" Сергее Кузьминском.
Юрий Рокецкий - музыкант и лидер группы "Мертвый петух". А также экс-участник группы Green Silence и лауреат многих музыкальных фестивалей.
Грася Олийко - украинский иллюстратор, которая рисует для британских и украинских издательств. Сборник сказок "И никакие это не выдумки" - одна из трех книг-картинок писательницы. Однако, эту книгу Олийко создала для своей маленькой дочери.
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