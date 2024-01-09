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Літаки, танки та артсистеми. В ГУР показали результати роботи спецпідрозділу "Кабул 9"

Ілюстративне фото: український військовий (armyinform-com-ua)
Автор: Наталія Кава

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні у розвідці було створено спецпідрозділ "Кабул 9". Його бійці за період своєї роботи знищили десятки одиниць ворожої техніки та росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки України.

Як розповіли у ГУР, з початку участі у бойових діях воїни спецпідрозділу власними силами й засобами спалили ворожих:

  • 12 танків;  
  • 25 броньованих машин;
  • 2 літаки Су-25;
  • 11 артсистем;
  • 12 комплексів РЕБ.  

Окрім цього спецпідрозділ працював у взаємодії з різними оперативно-тактичними угрупованнями Збройних Сил України.

Зокрема, оператори дронів підрозділу допомогли виявити, скоригувати вогонь та знищити:

  • 33 САУ;
  • 16 комплексів РЕБ та РЕР;
  • 24 ЗРК;
  • 2 командні пункти ворога.

У ГУР розповіли, що підрозділ було створено на початку повномасштабного вторгнення Росії. Його створенню посприяв безпосередньо керівник ГУР МО України Кирило Буданов. Його було сформовано з ветеранів українських спецслужб та ЗСУ.

"Назва спецпідрозділу - абревіатура, сенс якої відомий лише його воїнам.  
Після участі у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку розвідники-спецпризначенці вирушили на південь України, де донині продовжують нищити ворога", - сказано у повідомленні.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 січня, становили 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 365 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 автомобілів, 18 крилатих ракет та 9 ББМ.

Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що українські війська продовжують утримувати позиції у лівобережній Херсонській області.

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