Самолеты, танки и артсистемы. В ГУР показали результаты работы спецподразделения "Кабул 9"

Как рассказали в ГУР, с начала участия в боевых действиях воины спецподразделения сами по себе сожгли враждебных:

12 танков;

25 бронированных машин;

2 самолета Су-25;

11 артсистем;

12 комплексов РЭБ.

Кроме этого, спецподразделение работало во взаимодействии с различными оперативно-тактическими группировками Вооруженных Сил Украины.

В частности, операторы дронов подразделения помогли обнаружить, скорректировать огонь и уничтожить:

33 САУ;

16 комплексов РЭБ и РЭР;

24 ЗРК;

2 командных пункта врага.

В ГУР рассказали, что подразделение было создано в начале полномасштабного вторжения России. Его созданию помог непосредственно руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Он был сформирован из ветеранов украинских спецслужб и ВСУ.

"Название спецподразделения – аббревиатура, смысл которой известен только его воинам. После участия в битве за Киев в Гостомеле и Броварском направлении разведчики-спецназначители отправились на юг Украины, где до сих пор продолжают уничтожать врага", - сказано в сообщении.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру вторника, 9 января, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.

В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают удерживать позиции в левобережной Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.