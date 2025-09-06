UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Літаки та кораблі: Португалія закуповуватиме оборонну техніку у Європи та США

Фото: міністр закордонних справ Португалії Пауло Ранжел (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Португалія закуповуватиме оборонне обладнання як у Європі, так і в США. Країна готується збільшити військові витрати для досягнення цілей НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми безумовно хочемо інвестувати в європейську оборону. Навіть португальська оборонна промисловість значно прогресує, якщо взяти, наприклад, безпілотники", - сказав глава МЗС.

Ранжел зазначив, що закупівлі включатимуть літаки і кораблі, але він відмовився вдаватися в подробиці, пославшись на правила закупівель.

Водночас він назвав "абсолютно правильним" прагнення президента США Дональда Трампа збільшити витрати на оборону в рамках НАТО до 5% ВВП.

Міністр пояснив, що цю мету зробили більш гнучкою через великий тиск на оборонні компанії. Зокрема, оскільки країни збільшили витрати і поповнюють замовлення компаній, поставки можуть затримуватися.

"(Слід враховувати, що - ред.) ймовірно, протягом року ви не зможете отримати нічого, а потім зможете отримати дві-три (одиниці техніки - ред.)", - сказав він.

Ранжел додав, що Захід має продовжувати свою стратегію з досягнення миру в Україні, зазначивши, що Росія "діє недобросовісно і не керується доброю волею". За його словами, розглядається низка планів щодо посилення тиску на Кремль, включно із вторинними санкціями.

Також міністр закликав США ввести санкції, посиливши "ще один рівень тиску", а також активізувати взаємодію з Китаєм та Індією з питання припинення війни.

Bloomberg пише, що наступного тижня Ранжел приєднається до прем'єр-міністра Португалії Луїша Монтенегро під час державного візиту до Китаю і Японії.

 

Члени НАТО збільшують витрати на оборону

Нагадаємо, наприкінці червня 2025 року в Гаазі відбувся саміт НАТО. За його підсумками лідери країн Альянсу зобов'язалися збільшити оборонні витрати до рівня 5% ВВП за 10 років. Таку вимогу висував президент США Дональд Трамп.

Також тиждень тому стало відомо, що члени НАТО планують у 2025 році витратити на оборону понад 1,5 трлн доларів, що багаторазово перевищує витрати військового бюджету РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиПортугалия