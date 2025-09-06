Літаки та кораблі: Португалія закуповуватиме оборонну техніку у Європи та США

"Ми безумовно хочемо інвестувати в європейську оборону. Навіть португальська оборонна промисловість значно прогресує, якщо взяти, наприклад, безпілотники", - сказав глава МЗС.

Ранжел зазначив, що закупівлі включатимуть літаки і кораблі, але він відмовився вдаватися в подробиці, пославшись на правила закупівель.

Водночас він назвав "абсолютно правильним" прагнення президента США Дональда Трампа збільшити витрати на оборону в рамках НАТО до 5% ВВП.

Міністр пояснив, що цю мету зробили більш гнучкою через великий тиск на оборонні компанії. Зокрема, оскільки країни збільшили витрати і поповнюють замовлення компаній, поставки можуть затримуватися.

"(Слід враховувати, що - ред.) ймовірно, протягом року ви не зможете отримати нічого, а потім зможете отримати дві-три (одиниці техніки - ред.)", - сказав він.

Ранжел додав, що Захід має продовжувати свою стратегію з досягнення миру в Україні, зазначивши, що Росія "діє недобросовісно і не керується доброю волею". За його словами, розглядається низка планів щодо посилення тиску на Кремль, включно із вторинними санкціями.

Також міністр закликав США ввести санкції, посиливши "ще один рівень тиску", а також активізувати взаємодію з Китаєм та Індією з питання припинення війни.

Bloomberg пише, що наступного тижня Ранжел приєднається до прем'єр-міністра Португалії Луїша Монтенегро під час державного візиту до Китаю і Японії.