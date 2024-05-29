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Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України

Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він є найбільшим на сьогоднішній день, його вартість перевищує 13 мільярдів шведських крон (1,3 млрд доларів)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sydsvenskan.

Сьогоднішній пакет військової допомоги стане шістнадцятим за рахунком від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гроші, які будуть включені до додаткового бюджету, крім іншого, дадуть змогу зміцнити протиповітряну оборону України.

Так, Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який дасть Україні «абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі», а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки також поставляються з навчальним і технічним обладнанням.

Крім цього Швеція передасть весь свій парк бронетранспортерів 302 для підтримки формування нових бригад української армії. У пакет також входить винищувач Rb 99, а також артилерійські боєприпаси і ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

З урахуванням представлених сьогодні коштів Швеція вже надала Україні підтримку в розмірі 43,5 мільярда шведських крон.

Допомога Україні від Швеції

З моменту початку повномасштабної агресії Росії проти України Швеція незмінно займає тверду і послідовну позицію, надаючи Києву всебічну допомогу.

Раніше Стокгольм заявив про трирічну військову підтримку України в розмірі 75 млрд шведських крон.

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