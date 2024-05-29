Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины

Сегодняшний пакет военной помощи станет шестнадцатым по счету от Швеции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Деньги, которые будут включены в дополнительный бюджет, помимо прочего, позволят укрепить противовоздушную оборону Украины.

Так, Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который даст Украине "совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море", а также укрепит ее способность поражать цели в долгосрочной перспективе. Самолеты также поставляются с учебным и техническим оборудованием.

Помимо этого Швеция передаст весь свой парк бронетранспортеров 302 для поддержки формирования новых бригад украинской армии. В пакет также входит истребитель Rb 99, а также артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.

С учетом представленных сегодня средств Швеция уже оказала Украине поддержку в размере 43,5 миллиарда шведских крон.