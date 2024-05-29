RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины

Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швеции объявило о новом пакет военной помощи для Украины. Он является самым большим на сегодняшний день, его стоимость превышает 13 миллиардов шведских крон (1,3 млрд долларов)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sydsvenskan.

Сегодняшний пакет военной помощи станет шестнадцатым по счету от Швеции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Деньги, которые будут включены в дополнительный бюджет, помимо прочего, позволят укрепить противовоздушную оборону Украины.

Так, Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который даст Украине "совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море", а также укрепит ее способность поражать цели в долгосрочной перспективе. Самолеты также поставляются с учебным и техническим оборудованием.

Помимо этого Швеция передаст весь свой парк бронетранспортеров 302 для поддержки формирования новых бригад украинской армии. В пакет также входит истребитель Rb 99, а также артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.

С учетом представленных сегодня средств Швеция уже оказала Украине поддержку в размере 43,5 миллиарда шведских крон.

Помощь Украине от Швеции

С момента начала полномасштабной агрессии России против Украины Швеция неизменно занимает твердую и последовательную позицию, оказывая Киеву всестороннюю помощь.

Ранее Стокгольм заявил о трехлетней военной поддержке Украины размере 75 млрд шведских крон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияВойна России против УкраиныВойна в УкраинеПомощь Украине