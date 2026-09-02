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Літаки розвернули прямо в небі. Великий авіаперевізник Туреччини скасував рейси в Москву

13:03 02.09.2026 Ср
2 хв
Попередження президента України одразу сприйняли серйозно
aimg Юлія Капітонова
Фото: Турецький авіаперевізник вирішив не ризикувати (Getty Images)

Найбільша приватна авіакомпанія Туреччини Pegasus розвернула літаки в небі та скасувала рейси до Москви після погрози президента України Володимира Зеленського закрити повітряний простір Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Осторожно, новости".

Як вдалося дізнатися журналістам, у ніч на 2 вересня кілька літаків компанії не долетіли до столиці Росії та змушені були повернутися до аеропортів вильоту.

Згідно з останніми даними, йдеться про такі рейси:

  • PC1456 Бодрум-Москва;
  • PC1521 Ізмір-Москва;
  • PC1576 Анталія-Москва.

Окрім того, повідомляється, що вранці авіакомпанія скасувала кілька десятків рейсів зі Стамбула до Москви та Санкт-Петербурга, а також з Анталії, Ізміра й Даламана до російських міст. Скасування також торкнулися зворотних рейсів із Росії.

Представник Pegasus заявив пасажирам одного зі скасованих рейсів, що "турецька сторона забороняє вильоти". Ба більше, у компанії визнали, що не знають, що буде далі.

У російських авіакасах Pegasus заявили, що їм "невідомо", чи виконуватимуть літаки авіакомпанії рейси до Москви, і не змогли повідомити інформацію про найближчі рейси.

Протягом минулої ночі через загрозу атаки дронів у московських аеропортах було скасовано або затримано близько 80 рейсів.

Наразі відомо, що в Шереметьєво зміни в розкладі торкнулися 40 рейсів, у Домодєдово - 20, а у Внуково - 17.

Міністерство оборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі над 11 регіонами Росії, а також над окупованим Кримом було знешкоджено 130 українських безпілотників.

Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна починає закривати небо над Росією.

На ці слова одразу відреагував глава Кремля Володимир Путін - він публічно пригрозив "відповіддю".

Окрім того, диктатор додав, що війська РФ отримали наказ завдавати ударів по енергетиці України.

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Війна Росії проти УкраїниТуреччинаРосійська ФедераціяАтака дронів