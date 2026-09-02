Літаки розвернули прямо в небі. Великий авіаперевізник Туреччини скасував рейси в Москву

Як вдалося дізнатися журналістам, у ніч на 2 вересня кілька літаків компанії не долетіли до столиці Росії та змушені були повернутися до аеропортів вильоту.

Згідно з останніми даними, йдеться про такі рейси:

PC1456 Бодрум-Москва;

PC1521 Ізмір-Москва;

PC1576 Анталія-Москва.

Окрім того, повідомляється, що вранці авіакомпанія скасувала кілька десятків рейсів зі Стамбула до Москви та Санкт-Петербурга, а також з Анталії, Ізміра й Даламана до російських міст. Скасування також торкнулися зворотних рейсів із Росії.

Представник Pegasus заявив пасажирам одного зі скасованих рейсів, що "турецька сторона забороняє вильоти". Ба більше, у компанії визнали, що не знають, що буде далі.

У російських авіакасах Pegasus заявили, що їм "невідомо", чи виконуватимуть літаки авіакомпанії рейси до Москви, і не змогли повідомити інформацію про найближчі рейси.

Протягом минулої ночі через загрозу атаки дронів у московських аеропортах було скасовано або затримано близько 80 рейсів.

Наразі відомо, що в Шереметьєво зміни в розкладі торкнулися 40 рейсів, у Домодєдово - 20, а у Внуково - 17.

Міністерство оборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі над 11 регіонами Росії, а також над окупованим Кримом було знешкоджено 130 українських безпілотників.