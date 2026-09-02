Літаки розвернули прямо в небі. Великий авіаперевізник Туреччини скасував рейси в Москву

Найбільша приватна авіакомпанія Туреччини Pegasus розвернула літаки в небі та скасувала рейси до Москви після погрози президента України Володимира Зеленського закрити повітряний простір Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Осторожно, новости".
Як вдалося дізнатися журналістам, у ніч на 2 вересня кілька літаків компанії не долетіли до столиці Росії та змушені були повернутися до аеропортів вильоту.
Згідно з останніми даними, йдеться про такі рейси:
Окрім того, повідомляється, що вранці авіакомпанія скасувала кілька десятків рейсів зі Стамбула до Москви та Санкт-Петербурга, а також з Анталії, Ізміра й Даламана до російських міст. Скасування також торкнулися зворотних рейсів із Росії.
Представник Pegasus заявив пасажирам одного зі скасованих рейсів, що "турецька сторона забороняє вильоти". Ба більше, у компанії визнали, що не знають, що буде далі.
У російських авіакасах Pegasus заявили, що їм "невідомо", чи виконуватимуть літаки авіакомпанії рейси до Москви, і не змогли повідомити інформацію про найближчі рейси.
Протягом минулої ночі через загрозу атаки дронів у московських аеропортах було скасовано або затримано близько 80 рейсів.
Наразі відомо, що в Шереметьєво зміни в розкладі торкнулися 40 рейсів, у Домодєдово - 20, а у Внуково - 17.
Міністерство оборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі над 11 регіонами Росії, а також над окупованим Кримом було знешкоджено 130 українських безпілотників.
Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна починає закривати небо над Росією.
На ці слова одразу відреагував глава Кремля Володимир Путін - він публічно пригрозив "відповіддю".
Окрім того, диктатор додав, що війська РФ отримали наказ завдавати ударів по енергетиці України.