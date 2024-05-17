Літаки НАТО збільшили частоту вильотів для перехоплення авіації РФ над Балтикою на 20%, - Reuters

Як зазначають у видані, їх співрозмовник з Альянсу відмовився назвати конкретні цифри щодо кількості польотів російської військової авіації, зафіксованих поблизу території НАТО.

Втім за даними Альянсу, отриманими наприкінці 2023 року, винищувачі сил НАТО понад 300 разів підіймалися в небо на перехоплення військових літаків РФ. Водночас відомо, що більшість інцидентів сталася саме над Балтійським морем.

Натомість співрозмовник повідомив, що в НАТО помітили зміни у складі літаків РФ, помічених поблизу території Альянсу. Зараз західні пілоти майже не виявляють російських винищувачів та стратегічних бомбардувальників, що наближаються до повітряного простору союзників. Частіше це літаки спостереження або транспортна авіація.

У повідомленні йдеться про те, що російські військові літаки вже давно не передають код транспондера, що вказує на їхнє місцеперебування та висоту, не вказують план польоту і не спілкуються з авіадиспетчерами.