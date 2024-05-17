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Самолеты НАТО увеличили частоту вылетов для перехвата авиации РФ над Балтикой на 20%, - Reuters

Фото: перехват авиации РФ над Балтикой (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

С 2024 г. частота использования военной авиации НАТО для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству союзников над регионом Балтийского моря, увеличилась на 20-25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечают в издании, их собеседник из Альянса отказался назвать конкретные цифры по количеству полетов российской военной авиации, зафиксированных вблизи территории НАТО.

Впрочем, по данным Альянса, полученным в конце 2023 года, истребители сил НАТО более 300 раз поднимались в небо на перехват военных самолетов РФ. В то же время известно, что большинство инцидентов произошло именно над Балтийским морем.

Собеседник сообщил, что в НАТО заметили изменения в составе самолетов РФ, замеченных вблизи территории Альянса. Сейчас западные пилоты почти не выявляют российских истребителей и стратегических бомбардировщиков, приближающихся к воздушному пространству союзников. Чаще это самолеты слежения или транспортная авиация.

В сообщении говорится, что российские военные самолеты уже давно не передают код транспондера, указывающий на их местонахождение и высоту, не указывают план полета и не общаются с авиадиспетчерами.

Российское присутствие на Балтике

Следует отметить, что лидеры стран Балтики еще в 2009 году начали массово заявлять об активных проявлениях агрессии РФ. Тогда речь шла о кибератаках, массовой пропаганде и информационной войне.

С тех пор ситуация стала еще более напряженной, ведь РФ начала совершать систематические пролеты разными видами авиации над странами Балтии и эскалировать конфликт разнообразными скандальными заявлениями антизападного характера.

Напомним, что накануне российский ракетный корабль "Серпухов", который был выведен из строя на Балтике, рассматривался для опрокидывания в Черное море из-за потери части Черноморского флота.

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