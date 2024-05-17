Самолеты НАТО увеличили частоту вылетов для перехвата авиации РФ над Балтикой на 20%, - Reuters

Как отмечают в издании, их собеседник из Альянса отказался назвать конкретные цифры по количеству полетов российской военной авиации, зафиксированных вблизи территории НАТО.

Впрочем, по данным Альянса, полученным в конце 2023 года, истребители сил НАТО более 300 раз поднимались в небо на перехват военных самолетов РФ. В то же время известно, что большинство инцидентов произошло именно над Балтийским морем.

Собеседник сообщил, что в НАТО заметили изменения в составе самолетов РФ, замеченных вблизи территории Альянса. Сейчас западные пилоты почти не выявляют российских истребителей и стратегических бомбардировщиков, приближающихся к воздушному пространству союзников. Чаще это самолеты слежения или транспортная авиация.

В сообщении говорится, что российские военные самолеты уже давно не передают код транспондера, указывающий на их местонахождение и высоту, не указывают план полета и не общаются с авиадиспетчерами.