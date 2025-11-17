Літаки, дрони-перехоплювачі та ППО. Зеленський розкрив деталі декларації з Францією

Україна та Франція підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Києвом оборонного обладнання. У документі йдеться про літаки, дрони та системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні особливий момент, справді історичний для обох націй – Франції та України. Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання", - заявив Зеленський.
За його словами цей документ дає Україні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби.
Також уже цього року розпочнуться спільні проекти між оборонними галузями. Країни спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі, працюватимуть над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.
"Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії та нашої країни. Я дуже вдячний Франції, президенту Емманюелю Макрону, всьому французькому народові, - додав Зеленський.
Раніше стало відомо, що декларація передбачає можливі майбутні контракти на закупівлю Україною близько ста французьких бойових літаків Rafale, виробництва Dassault Aviation.
За інформацією Єлисейського палацу, програма розрахована на десять років і включатиме не лише винищувачі, а й інше високотехнологічне озброєння. Зокрема, йдеться про новітні системи ППО SAMP-T, які перебувають на завершальному етапі розробки, сучасні радіолокаційні комплекси та бойові безпілотники.
Французька сторона наголошує, що підписана декларація є кроком до укладання конкретних контрактів, які зміцнять довгострокову обороноздатність України.