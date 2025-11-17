Самолеты, дроны-перехватчики и ПВО. Зеленский раскрыл детали декларации с Францией

"Сегодня особый момент, действительно исторический для обеих наций - Франции и Украины. Подписали вместе с Эмманюэлем Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования", - заявил Зеленский.

По его словам этот документ дает Украине возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.

Также уже в этом году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями. Страны совместно будут производить дроны-перехватчики, работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.

"Новые самолеты, новое усиление, новые шаги для укрепления нашей армии и нашей страны. Я очень благодарен Франции, президенту Эмманюэлю Макрону, всему французскому народу, - добавил Зеленский.