Літак зіштовхнувся з пожежною машиною при зльоті у Нью-Йорку: постраждали 60 осіб

Внаслідок НП аеропорт був закритий, повідомила влада.

За даними AeroCrewNews та NYCFireWire, зіткнення сталося на злітно-посадковій смузі 4 у термінальній зоні авіакомпанії Delta близько 23:37. На місце події було направлено всі підрозділи FDNY.

Служби екстреної допомоги продовжують працювати над забезпеченням безпеки району. Пасажири та персонал аеропорту описують ситуацію як хаотичну, рейси затримуються або скасовуються.

Повідомлення свідчать, що аеропорт залишатиметься закритим до 14:00 понеділка, що спричинить серйозні перебої в русі одного з найжвавіших транспортних вузлів Нью-Йорка.

Причина зіткнення розслідується. Влада поки що не розголошує особи та стан постраждалих.

На відео з соціальних мереж видно, що на злітній смузі навколо літака знаходяться, ймовірно, машини екстреної допомоги. В іншій публікації в соціальних мережах можна побачити десятки людей, які стоять на злітній смузі.

Також було помічено значні пошкодження кабіни пілота та передньої частини літака.