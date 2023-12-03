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Літак ВМС США перехопив іранський дрон над американським авіаносцем

Неділя 03 грудня 2023 00:01
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Літак ВМС США перехопив іранський дрон над американським авіаносцем Фото: літак США перехопить іранський дрон у Перській затоці (facebook.com/TheCVN69)
Автор: Константин Широкун

Американський літак перехопив іранський безпілотник у повітряному просторі над авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Центрального командування США.

"Літак з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower перехопив іранський БПЛА, який пролетів небезпечно і непрофесійно над авіаносцем у Перській затоці", - йдеться у повідомленні Центрального командування США.

Повідомляється, що авіаносець та кораблі супроводу були направлені до Перської затоки для стримування сил у регіоні.

"Військово-морські сили США продовжуватимуть літати та плавати там, де це дозволяє міжнародне право", - зазначили у Центральному командуванні США.

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Інциденти з безпілотниками на Близькому Сході

Раніше повідомлялося, що американський есмінець у Червоному морі збив безпілотник, який, ймовірно, летів з Ємену в напрямку Ізраїлю. Після події Сполучені Штати закликали Іран припинити "безвідповідальні та непрофесійні" польоти своїх безпілотників поблизу американських військових кораблів.

Інцидент із безпілотником стався на тлі "стану готовності" Вашингтона до можливих активних дій угруповань, які підтримуються Іраном, на Близькому Сході, під час воєнної операції Ізраїлю проти бойовиків організації ХАМАС у Секторі Газа.

Крім того, у жовтні американський військовий корабель перехопив крилаті ракети та кілька безпілотників, запущених хуситами з Ємену у бік Ізраїлю.

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