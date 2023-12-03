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Самолет ВМС США перехватил иранский дрон над американским авианосцем

Воскресенье 03 декабря 2023 00:01
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Самолет ВМС США перехватил иранский дрон над американским авианосцем Фото: самолет США перехватит иранский дрон в Персидском заливе (facebook.com/TheCVN69)
Автор: Константин Широкун

Американский самолет перехватил иранский беспилотник в воздушном пространстве над авианосцем USS Dwight D. Eisenhower.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Центрального командования США.

"Самолет с авианосца USS Dwight D. Eisenhower перехватил иранский БПЛА, пролетевший небезопасно и непрофессионально над авианосцем в Персидском заливе", - говорится в сообщении Центрального командования США.

Сообщается, что авианосец и корабли сопровождения были направлены в Персидский залив для сдерживания сил в регионе.

"Военно-морские силы США будут продолжать летать и плавать там, где это позволяет международное право", - отметили в Центральном командовании США.

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Инциденты с беспилотниками на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что американский эсминец в Красном море сбил беспилотник, предположительно летевший из Йемена в направлении Израиля. После происшествия Соединенные Штаты призвали Иран прекратить "безответственные и непрофессиональные" полеты своих беспилотников вблизи с американскими военными кораблями.

Инцидент с беспилотником произошел на фоне "состояния готовности" Вашингтона к возможным активным действиям группировок, которые поддерживаются Ираном, на Ближнем Востоке, во время военной операции Израиля против боевиков организации ХАМАС в Секторе Газа.

Кроме того, в октябре американский военный корабль перехватил крылатые ракеты и несколько беспилотников, которые были запущены хуситами из Йемена в сторону Израиля.

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