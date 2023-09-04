Літак на вісім Ка-52 збито під Мелітополем. В ЗСУ підрахували збитки РФ (відео)

"Поки 47 ОМБр не приїхала на Мелітопольський напрямок, окупанти літали тут впевнено та нахабно", - розповіли військові.

Незабаром українським військовим вдалося знищити дев'ять одиниць техніки - літак і вісім вертольотів.

"Після того, як знищили один ворожий Су-25, та вісім вертольотів Ка-52, їх впевненість перетворилася на страх", - кажуть бійці 47-ї бригади.

Як порахували військові, загальна сума втрат окупантів склала 139 млн доларів.

Втрати Росії в Україні

Минулої доби ЗСУ знищили 460 російських загарбників, таким чином загальні втрати Росії перевищили 265 тисяч військових з початку вторгнення. Також Силі оборони потопили ворожий катер.

При цьому буквально сьогодні стало відомо, що російський бойовий вертоліт Ка-52 розбився в Азовському морі в п'ятницю, 1 вересня. Екіпаж вдалося евакуювати.

Нагадаємо, що під Бахмутом Донецької області лише за ніч українські військові знищили кілька одиниць техніки окупантів. Загальна сума знищеного становила понад 5 млн доларів.