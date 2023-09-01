Під Бахмутом ЗСУ за ніч підбили техніки росіян на понад 5 млн доларів (відео)

Фото: під Бахмутом ЗСУ за ніч вразили техніки на понад 5 млн доларів (Getty Images)

Під Бахмутом Донецької області тільки за ніч українські військові знищили кілька одиниць техніки окупантів. Загальна сума знищеного склала понад 5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Під Бахмутом бійці підрозділу CODE 9.2. за ніч уразили техніки росіян на понад $5 млн доларів", - йдеться в повідомленні. Зокрема, одним ударним дроном знищили танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90. Ситуація на фронті в Україні За добу ЗСУ ліквідували ще 470 загарбників, знищили 23 ворожі танки, 23 артсистеми та 9 бронемашин. При цьому, за даними Генштабу, ЗСУ продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку на ділянці Новоданилівка - Новопрокопівка, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Минулої доби сталося понад 25 бойових зіткнень.