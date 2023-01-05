Літак, вертоліт та 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Українські захисники минулої доби знищили ще 810 окупантів та збили літак і вертоліт ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 109 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 5 січня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ минулої доби відбили атаки ворога у районі 16 населених пунктів на сході України.
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