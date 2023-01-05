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Окупанти прискорили роздачу паспортів та безуспішно намагаються наступати, - Генштаб

Новость на русском →
Четвер 05 січня 2023 07:48
Окупанти прискорили роздачу паспортів та безуспішно намагаються наступати, - Генштаб Фото: Окупанти безуспішно намагаються наступати (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Йде примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій у правове поле РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Так, у місті Горлівка в Донецькій області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водіїв зразків РФ.

Авіація та наземні війська Сил оборони вразили 24 райони зосередження ворога, а також 5 його позицій ЗРК, пункти управління та інші об'єкти.

Минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних, 13 авіаційних ударів і 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка та Курахове Донецької області; Нікополь Дніпропетровської області та Херсон. Є постраждалі, тяжко поранені та загиблі серед мирного населення.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Майданчик Луганської області та Білогорівка, Соледар, Червона Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар'їнка та Побєда.

На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Кам'янська Слобода Чернігівської області; Кустине, Майське та Павлівка на Сумщині та Червоне, Стариця, Огірцеве, Гатищі, Вовчанськ, Устинівка та Фиголівка Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневу поразку потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них – Іванівка, Куп'янськ, Дворічна, Ольшана, Кислівка, Котлярівка та Крохмальне на Харківщині та Макіївка, Майданчик та Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 40 населених пунктів. Зокрема це – Верхньокам'янське, Білогорівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворожий вогонь зафіксовано біля населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка в Донецькій області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневий вплив зазнали райони понад 45 населених пунктів. Від танкових, мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Полтавка, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Степове Запорізької області та Херсон, Новосілка, Тягинка та Садове.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

За попередню добу на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Воїни ракетних військ та артилерії Сил оборони здійснили вогневу поразку 3 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили та військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 720 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108 910 військових.

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