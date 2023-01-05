Самолет, вертолет и 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России за сутки

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 810 оккупантов и сбили самолет и вертолет врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 109 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 5 января ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ за минувшие сутки отбили атаки врага в районе 16 населенных пунктов на востоке Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.