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Самолет, вертолет и около 1200 оккупантов. Новые потери РФ в войне за сутки

Украина, Четверг 08 августа 2024 08:22
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Самолет, вертолет и около 1200 оккупантов. Новые потери РФ в войне за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 8 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 8 августа, составили 1140 оккупантов. Также ВСУ "приземлили" самолет и вертолет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 587510 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков - 8431 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин - 16332 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем - 16487 (+36) ед;
  • РСЗО - 1142 (+4) ед.;
  • средства ПВО - 914 (+4) ед.;
  • самолетов - 366 (+1) ед.;
  • вертолетов - 327 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13293 (+81) ед.;
  • крылатые ракеты - 2424 (+3) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22285 (+59) ед.;
  • специальная техника - 2767 (+8) ед.

Ситуация на фронте

За сутки, 7 августа, на фронте произошло 96 боевых столкновений. Активнее всего РФ и дальше действует на Покровском направлении, где произошла почти треть наступательных действий.

Как уточняют в Институте изучения войны, ВСУ вернули часть утраченных позиций возле Часового Яра. Но у захватчиков все же есть территориальные успехи в боях за Донецкую область.

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