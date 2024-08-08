Самолет, вертолет и около 1200 оккупантов. Новые потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 8 августа, составили 1140 оккупантов. Также ВСУ "приземлили" самолет и вертолет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ситуация на фронте

За сутки, 7 августа, на фронте произошло 96 боевых столкновений. Активнее всего РФ и дальше действует на Покровском направлении, где произошла почти треть наступательных действий.

Как уточняют в Институте изучения войны, ВСУ вернули часть утраченных позиций возле Часового Яра. Но у захватчиков все же есть территориальные успехи в боях за Донецкую область.

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