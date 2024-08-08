Самолет, вертолет и около 1200 оккупантов. Новые потери РФ в войне за сутки
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 8 августа, составили 1140 оккупантов. Также ВСУ "приземлили" самолет и вертолет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 587510 (+1140) человек ликвидировано;
- танков - 8431 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин - 16332 (+9) ед.;
- артиллерийских систем - 16487 (+36) ед;
- РСЗО - 1142 (+4) ед.;
- средства ПВО - 914 (+4) ед.;
- самолетов - 366 (+1) ед.;
- вертолетов - 327 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13293 (+81) ед.;
- крылатые ракеты - 2424 (+3) ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22285 (+59) ед.;
- специальная техника - 2767 (+8) ед.
Ситуация на фронте
За сутки, 7 августа, на фронте произошло 96 боевых столкновений. Активнее всего РФ и дальше действует на Покровском направлении, где произошла почти треть наступательных действий.
Как уточняют в Институте изучения войны, ВСУ вернули часть утраченных позиций возле Часового Яра. Но у захватчиков все же есть территориальные успехи в боях за Донецкую область.
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