Літак та понад 800 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 15 листопада, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 314290 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 58 артсистем та 28 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.11.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося понад 60 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ розширюють зону контролю на лівому березі Херсонської області в районі Кринок і просунулися в районі Вербового Запорізької області.
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