Самолет и больше 800 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне

Потери России в войне в Украине на утро среды, 15 ноября, составили 820 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 314 290 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 58 артсистем и 28 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ расширяют зону контроля на левом берегу Херсонской области в районе Крынок и продвинулись в районе Вербового Запорожской области.
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