Літак та понад 7 тисяч окупантів: втрати Росії у війні за тиждень

За тиждень, з 13 по 19 листопада, українські військові ліквідували 7020 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, 123 БПЛА, 185 артсистем и 86 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Загальні бойові втрати противника на 13-19.11 орієнтовно склали:

особового складу 7020 осіб ліквідовано,

танків - 86 од.,

бойових броньованих машин - 94 од.,

артилерійських систем - 185 од.,

РСЗВ - 17 од.,

засобів ППО - 8 од,

літаків - 1 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 123,

крилатих ракет - 3,

автомобільної техніки та автоцистерн - 176 од,

спеціальної техніки - 18.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 19 листопада, склали 1190 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 318 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 29 дронів та 25 ББМ.

Зокрема, на Таврійському напрямку вдалось знищити 531 окупанта, два склади боєприпасів та ще три важливих об’єкти ворога. Зазначимо, що літак Су-25 РФ вдалося збити цього тижня українським військовим, які служать як раз на Таврійському напрямку. Стався інцидент 15 листопада.