Літак та більшу частину окупантів ЗСУ знищили на Таврійському напрямку: деталі

Російський літак Су-25 та понад 500 окупантів українські військові знищили на Таврійському напрямку. Водночас активність ворожої авіації не спадає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Ворог втратив понад 500 осіб у живій силі та штурмовик Су-25", - зазначив він.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу "Таврія" протягом доби виконали 1038 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 511 осіб.

За даними Тарнавського, знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 7 ББМ, 3 артсистеми, 1 РСЗВ, 14 БпЛА, 16 автомобілів та одиницю спецтехніки.

"Також знищено 1 склад боєприпасів. Ще 26 одиниць військової техніки ворога пошкоджено. Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - додав командувач, зазначивши, що ворог завдав 22 авіаудари, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 890 артобстрілів.

Загальні втрати РФ в Україні за добу

Нагадаємо, втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 15 листопада, становили 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 314 290 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 58 артсистем та 28 дронів. З початку війни знищено вже 324 російських вертольотів та 323 літака.