Літак та майже 1300 окупантів. Нові втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 19 лютого, склали 1290 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 403 720 військових. Крім того, ЗСУ приземлили літак.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:
За останні дні українські військові збили чотири російські літаки. Наприклад, 18 лютого ВСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.
До цього, 17 лютого, стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.
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