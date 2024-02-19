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Літак та майже 1300 окупантів. Нові втрати РФ в Україні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 19 лютого, склали 1290 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 403 720 військових. Крім того, ЗСУ приземлили літак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 403720(+1290) осіб ліквідовано;
  • танків - 6498 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 12232 (+34) од.;
  • артилерійських систем - 9733 (+24) од.;
  • РСЗВ - 986 (+2) од.;
  • засоби ППО - 674 од.;
  • літаків - 336 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7460 (+11) од.;
  • крилаті ракети - 1898 од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12767 (+31) од.;
  • спеціальна техніка - 1545 (+5) од.

Знищення літаків РФ

За останні дні українські військові збили чотири російські літаки. Наприклад, 18 лютого ВСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

До цього, 17 лютого, стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

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