Самолет и почти 1300 оккупантов. Новые потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 19 февраля, составили 1290 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 403 720 военных. Кроме того, ВСУ приземлили самолет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составили:
За последние дни украинские военные сбили четыре российских самолетов. Например, 18 феевраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.
До этого, 17 февраля, стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.
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