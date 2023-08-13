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Літак, що летів із Норвегії до Туреччини, проникав у повітряний простір України, - ЗМІ

Фото: літак, що летів із Норвегії до Туреччини, влітав у повітряний простір України (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Літак турецької авіакомпанії з норвезькими туристами, що прямував з Осло до Анталії, 25 липня проникав у закритий повітряний простір України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Літак Airbus A320-200 турецької авіакомпанії BBN Airlines прямував з Осло до Анталії. Його маршрут, де зафіксовано проникнення до закритого повітряного простору України, зафіксовано на сайті Flightradar24.

Повідомляється, що після двох годин у повітрі літак відхилився від маршруту та пролетів на кордоні Закарпатської та Чернівецької областей, далі він пройшов у повітряний простір Румунії. В авіакомпанії BBN Airlines підтвердили, що 25 липня їх літак змінив маршрут через бурю, що наближається.

"Ми розуміємо занепокоєння, яке викликає цей інцидент, і гарантуємо, що активно вживатимемо заходів, щоб запобігти подібним інцидентам", - заявив представник авіакомпанії.

Порушення повітряного простору України

З початку повномасштабного вторгнення РФ повітряний простір України закрито для цивільних літаків. Але за цей час зафіксовано декілька випадків порушень міжнародної заборони.

Так, у червні 2023 року в закрите небо України залетів літак Boeing 737-800 польської авіакомпанії Enter Air, який виконував чартерний рейс з польського аеропорту Познань на турецький курорт Анталія.

Нагадаємо, ми писали, чи запрацює аеропорт у Львові під час війни.

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