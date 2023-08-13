RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самолет, летевший из Норвегии в Турцию, проникал в воздушное пространство Украины, - СМИ

Фото: самолет, летевший из Норвегии в Турцию, влетал в воздушное пространство Украины (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Самолет турецкой авиакомпании с норвежскими туристами, следовавший из Осло в Анталию, 25 июля проникал в закрытое воздушное пространство Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Самолет Airbus A320-200 турецкой авиакомпании BBN Airlines следовал из Осло в Анталию. Его маршрут, где зафиксировано проникновение в закрытое воздушное пространство Украины, зафиксирован на сайте Flightradar24.

Сообщается, что после двух часов в воздухе самолет отклонился от маршрута и пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой областей, далее он проследовал в воздушное пространство Румынии. В авиакомпании BBN Airlines подтвердили, что 25 июля их самолет сменил маршрут из-за приближающейся бури.

"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", - заявил представитель авиакомпании.

Нарушение воздушного пространства Украины

С начал полномасштабного вторжения РФ воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов. Но за это время зафиксировано несколько случаев нарушений международного запрета.

Так, в июне 2023 года в закрытое небо Украины залетел самолет Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air, который выполнял чартерный рейс из польского аэропорта Познань в на турецкий курорт Анталья.

Напомним, мы писали, заработает ли аэропорт во Львове во время войны.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
AirbusEgyptAir Airbus A320