Літак-ровесник Путіна. Що відомо про Ту-95, з яких сьогодні атакували Україну

При підготовці матеріалу використовувалися:Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ, дані з wikipedia, публікації профільного видання Defense Express, сайт компанії "Туполев".

Після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт бортів Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що 11 бомбардувальників Ту-95МС випустили по Україні 29 крилатих ракет типу Х-101/Х-555. Райони пусків - Волгодонськ та Енгельс.

Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети (крім 29 крилатих, також були знищені балістична ракета "Іскандер-М" та "Кинджал"). Але, як відомо, у Києві впали уламки, тому зафіксовані пошкодження.

Що відомо про літаки Ту-95МС

Літак Ту-95 - це радянський та російський стратегічний бомбардувальник. Перша версія Ту-95 була розроблена ще за часів Йосипа Сталіна у 1950-х роках. Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін народився у 1952 році. Тобто фактично Ту-95 є ровесником Путіна.

Ту-95 розробили, щоб протиставити американському Convair B-36 Peacemaker. У 50-х роках минулого століття цей бомбардувальник вже міг дістати кордонів СРСР.

Головним завданням Ту-95 було ураження стратегічних об’єктів глибоко в тилу ворога. Пізніше Росія випустила новіші версії цього літака - Ту-95МС та Ту-95МСМ, а також Ту-160.

Зазначимо, що Україна теж мала ці літаки на озброєння. Станом на 1993 рік в Україні залишалося 23 одиниці Ту-95МС. Але згодом уряд вирішив позбутися цих бортів, зокрема три літаки увійшли до угоди про сплату боргу за поставлений російський газ.

З відкритих джерел відомо, що до 2021 року Росія мала близько 60 літаків Ту-95МС. Видання Defense Express зазначає, що реальна кількість цих стратегічних бомбардувальників РФ значно менша.

Характеристики літака

Ту-95МС може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, а новіші Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101.

екіпаж: 7 осіб;

довжина: 49 м;

площа крила: 290 кв. м;

максимальна швидкість: 830 км/год;

практична дальність: 10 500 км;

максимальне бойове навантаження: 20 800 кг.

Головна особливість цього літака та ракет, які він запускає, полягає у тому, що вони можуть летіти тисячі кілометрів. До прикладу, дальність польоту Х-555 - до 2500 км, а ракети Х-101 - до 5000 км. Остання розвиває швидкість до 720 км/год.

Застосування Ту-95 у війні проти України

Росія з перших днів повномасштабного вторгнення використовувала бомбардувальники Ту-95МС для ударів по Україні. Зокрема, літаки завдавали ударів по тилових регіонах України.

Росіяни робили паузи у застосуванні цих літаків. Востаннє, за даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти завдали удари з Ту-95 у середині лютого 2024 року.

Нагадаємо, у серпні 2023 року українські розвідники атакували аеродром Сольці в Новгородській області РФ. Внаслідок успішної операції був знищений російський бомбардувальник Ту-22М3.