Самолет-ровесник Путина. Что известно о Ту-95, с которых сегодня атаковали Украину

При подготовке материала использовались: Telegram-канал Воздушных сил ВСУ, данные из wikipedia, публикации профильного издания Defense Express, сайт компании "Туполев".

После полуночи Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете бортов Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области России. Позже выяснилось, что 11 бомбардировщиков Ту-95МС выпустили по Украине 29 крылатых ракет типа Х-101/Х-555. Районы пусков - Волгодонск и Энгельс.

Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты (кроме 29 крылатых, также были уничтожены баллистическая ракета "Искандер-М" и "Кинжал"). Но, как известно, в Киеве упали обломки, поэтому зафиксированы повреждения.

Что известно о самолетах Ту-95МС

Самолет Ту-95 - это советский и российский стратегический бомбардировщик. Первая версия Ту-95 была разработана еще при Иосифе Сталине в 1950-х годах. Следует отметить, что российский диктатор Владимир Путин родился в 1952 году. То есть фактически Ту-95 является ровесником Путина.

Ту-95 разработали, чтобы противопоставить американскому Convair B-36 Peacemaker. В 50-х годах прошлого века этот бомбардировщик уже мог достать до границ СССР.

Главной задачей Ту-95 было поражение стратегических объектов глубоко в тылу врага. Позже Россия выпустила более новые версии этого самолета - Ту-95МС и Ту-95МСМ, а также Ту-160.

Отметим, что у Украины тоже были эти самолеты на вооружение. По состоянию на 1993 год в Украине оставалось 23 единицы Ту-95МС. Но позже правительство решило избавиться от этих бортов, в том числе три самолета вошли в соглашение об уплате долга за поставленный российский газ.

Из открытых источников известно, что к 2021 году у России было около 60 самолетов Ту-95МС. Издание Defense Express отмечает, что реальное количество этих стратегических бомбардировщиков РФ значительно меньше.

Характеристики самолета

Ту-95МС может нести до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, а более новые Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101.

экипаж: 7 человек;

длина: 49 м;

площадь крыла: 290 кв. м;

максимальная скорость: 830 км/ч;

практическая дальность: 10500 км;

максимальная боевая нагрузка: 20 800 кг.

Главная особенность этого самолета и ракет, которые он запускает, в том, что они могут лететь тысячи километров. К примеру, дальность полета Х-555 - до 2500 км, а ракеты Х-101 - до 5000 км. Последняя развивает скорость до 720 км/ч.

Применение Ту-95 в войне против Украины

Россия с первых дней полномасштабного вторжения использовала бомбардировщики Ту-95МС для ударов по Украине. В частности, самолеты наносили удары по тыловым регионам Украины.

Россияне делали паузы в применении этих самолетов. В последний раз, по данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты нанесли удары с Ту-95 в середине февраля 2024 года.

Напомним, в августе 2023 года украинские разведчики атаковали аэродром Сольцы в Новгородской области РФ. В результате успешной операции был уничтожен российский бомбардировщик Ту-22М3.