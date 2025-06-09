ua en ru
Вт, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Винищувачі НАТО перехопили два розвідувальні літаки РФ над Балтійським морем

Понеділок 09 червня 2025 23:02
UA EN RU
Винищувачі НАТО перехопили два розвідувальні літаки РФ над Балтійським морем Фото: винищувачі НАТО перехопили два розвідувальні літаки РФ над Балтійським морем (x.com/NATO_AIRCOM)
Автор: Тетяна Степанова

Британські винищувачі, які базуються в Польщі, перехопили два російські розвідувальні літаки над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Об'єднаних повітряних сил НАТО у соцмережі Х.

"Два російські повітряні судна були перехоплені під час одного вильоту винищувачами Eurofighter Typhoon, що служать у британських Королівських повітряних силах і розгорнуті в рамках місії НАТО Air Policing в Польщі", - йдеться у повідомленні.

Літаки вилетіли з бази в Мальборку, щоб перехопити та супроводити російські літаки, які злетіли з Калінінградської області.

Про перехоплення російських літаків також повідомило Міністерство оборони Британії. Повідомляється, що винищувачі вилетіли в четвер з бази в Мальборку. Їхньою метою було відстеження неідентифікованих об'єктів, що вилетіли з повітряного простору Калінінграда і не подавали жодних сигналів.

Першим перехопленим літаком був Ан-30, позначений НАТО як "CLANK", тобто спроєктований радянськими інженерами картографічний літак, оснащений сучасним фотообладнанням.

Відразу після його перехоплення та сама пара винищувачів була перенаправлена для перехоплення другого літака, яким був Іл-20М з кодовою назвою "COOT-A". Це літак спостереження та розвідки радянських часів, призначений для розвідки, зв'язку та радіоелектронної розвідки.

Російські літаки порушують повітряний простір країн НАТО

Нагадаємо, у травні російський Су-24 виконував небезпечні маневри неподалік польського кордону. За наказом командування НАТО його перехопили винищувачі.

Того ж місяця винищувач Су-35 Повітряних сил Росії порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда. НАТО підняло винищувачі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Балтійське море
NEWS
Путін готує атаки, але це ще не "помста"? Що задумав диктатор і навіщо збирає Радбез
Путін готує атаки, але це ще не "помста"? Що задумав диктатор і навіщо збирає Радбез
DAILY
За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом