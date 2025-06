Винищувачі НАТО перехопили два розвідувальні літаки РФ над Балтійським морем

"Два російські повітряні судна були перехоплені під час одного вильоту винищувачами Eurofighter Typhoon, що служать у британських Королівських повітряних силах і розгорнуті в рамках місії НАТО Air Policing в Польщі", - йдеться у повідомленні.

Літаки вилетіли з бази в Мальборку, щоб перехопити та супроводити російські літаки, які злетіли з Калінінградської області.

Two aircraft were intercepted in a single sortie by RAF Typhoons deployed on NATO's enhanced Air Policing mission in



NATO's Air Policing stands as a cornerstone of the Alliance's commitment to maintaining the security and integrity of #NATO airspace pic.twitter.com/bDhIGeAfaM