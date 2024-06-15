Літак РФ порушив повітряний простір Швеції: реакція Стокгольму

Так, глава відомства назвав порушення повітряного простору "неприйнятним" і заявив, що у зв'язку з інцидентом до його міністерства будуть викликані представники російського посольства в Стокгольмі.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з союзниками та партнерами щодо подій у безпосередній близькості від нас", - сказав Більстрем.

Що трапилося

Російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції у п'ятницю, 14 червня. Його перехопили шведські винищувачі Gripen.

Зазначимо, що такі провокації РФ влаштовує не вперше. Зазначимо, буквально 10 червня російські бомбардувальники та винищувачі порушували повітряний простір Фінляндії.