Самолет РФ нарушил воздушное пространство Швеции: реакция Стокгольма

Так, глава ведомства назвал нарушение воздушного пространства "неприемлемым" и заявил, что в связи с инцидентом в его министерство будут вызваны представители российского посольства в Стокгольме.

"Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами по поводу событий в непосредственной близости от нас", - сказал Бильстрем.

Что случилось

Российский самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу, 14 июня. Его перехватили шведские истребители Gripen.

Отметим, что подобные провокации РФ устраивает не впервые. Отметим, буквально 10 июня российские бомбардировщики и истребители нарушали воздушное пространство Финляндии.