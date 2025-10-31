Літак президента Колумбії не змогли дозаправити через санкції США

Літак президента Колумбії Густаво Петро відмовились заправляти в Іспанії через санкції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання El Pais .

Під час перельоту до Саудівської Аравії Boeing 737-700 президента Колумбії Густаво Петро зробив технічну зупинку в аеропорту Барахас у Мадриді для дозаправки.

Але всі компанії відмовили йому в авіапаливі, оскільки боялись потрапити під санкції США. Вони були запроваджені проти Петро за "причетність до наркоторгівлі".

В результаті президентський борт змушений був шукати альтернативні варіанти дозаправки.

Зрештою за сприяння уряду Іспанії літак був переведений на військову авіабазу, де він зміг дозаправитися, повідомили іспанські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Колумбійська влада розцінила інцидент як "неприпустимий" і такий, що створив ризики для безпеки делегації.

Санкції проти президента Колумбії

Минулого тижня Густаво Петро було додано до так званого списку OFAC - довідника осіб, яких Сполучені Штати звинувачують у зв'язках з наркоторгівлею. Міністерство фінансів США вважає його відповідальним за зростання виробництва кокаїну в Колумбії.

Густаво Петро ці твердження відкидає.

Разом із ним до списку потрапила його дружина Вероніка Алькосер, його старший син Ніколас Петро Бургоса та міністр внутрішніх справ Армандо Бенедетті.

Уряд Колумбії назвав внесення президента та його родини до санкційного списку "образливою подією, що порушує честь і гідність".