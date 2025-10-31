Самолет президента Колумбии не смогли дозаправить из-за санкций США
Самолет президента Колумбии Густаво Петро отказались заправлять в Испании из-за санкций США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание El Pais.
Во время перелета в Саудовскую Аравию Boeing 737-700 президента Колумбии Густаво Петро сделал техническую остановку в аэропорту Барахас в Мадриде для дозаправки.
Но все компании отказали ему в авиатопливе, поскольку боялись попасть под санкции США. Они были введены против Петро за "причастность к наркоторговле".
В результате президентский борт вынужден был искать альтернативные варианты дозаправки.
В конце концов при содействии правительства Испании самолет был переведен на военную авиабазу, где он смог дозаправиться, сообщили испанские СМИ со ссылкой на собственные источники.
Колумбийские власти расценили инцидент как "недопустимый" и создавший риски для безопасности делегации.
Санкции против президента Колумбии
На прошлой неделе Густаво Петро был добавлен в так называемый список OFAC - справочник лиц, которых Соединенные Штаты обвиняют в связях с наркоторговлей. Министерство финансов США считает его ответственным за рост производства кокаина в Колумбии .
Густаво Петро эти утверждения отвергает.
Вместе с ним в список попала его жена Вероника Алькосер, его старший сын Николас Петро Бургоса и министр внутренних дел Армандо Бенедетти.
Правительство Колумбии назвало внесение президента и его семьи в санкционный список "оскорбительным событием, нарушающим честь и достоинство".
Выступления Петро против Трампа
Месяцем ранее, в конце сентября, США отменили визу президента Колумбии после его участия в протестах в Нью-Йорке. В частности, он призвал американских военных игнорировать приказы Трампа.
Перед этим, во время выступления на Генассамблее ООН Петро резко высказался в адрес Вашингтона. Он заявил о провале войны с наркотиками, призвал к расследованию действий Трампа относительно операций в Карибском бассейне и осудил поддержку США наступления Израиля в Палестине.