Самолет президента Колумбии не смогли дозаправить из-за санкций США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание El Pais .

Во время перелета в Саудовскую Аравию Boeing 737-700 президента Колумбии Густаво Петро сделал техническую остановку в аэропорту Барахас в Мадриде для дозаправки.

Но все компании отказали ему в авиатопливе, поскольку боялись попасть под санкции США. Они были введены против Петро за "причастность к наркоторговле".

В результате президентский борт вынужден был искать альтернативные варианты дозаправки.

В конце концов при содействии правительства Испании самолет был переведен на военную авиабазу, где он смог дозаправиться, сообщили испанские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Колумбийские власти расценили инцидент как "недопустимый" и создавший риски для безопасности делегации.

Санкции против президента Колумбии

На прошлой неделе Густаво Петро был добавлен в так называемый список OFAC - справочник лиц, которых Соединенные Штаты обвиняют в связях с наркоторговлей. Министерство финансов США считает его ответственным за рост производства кокаина в Колумбии .

Густаво Петро эти утверждения отвергает.

Вместе с ним в список попала его жена Вероника Алькосер, его старший сын Николас Петро Бургоса и министр внутренних дел Армандо Бенедетти.

Правительство Колумбии назвало внесение президента и его семьи в санкционный список "оскорбительным событием, нарушающим честь и достоинство".