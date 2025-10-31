ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Самолет президента Колумбии не смогли дозаправить из-за санкций США

Колумбия, Пятница 31 октября 2025 01:28
UA EN RU
Самолет президента Колумбии не смогли дозаправить из-за санкций США Фото: президент Колумбии Густаво Петро (Facebook Gustavo Petro)
Автор: Марина Балабан

Самолет президента Колумбии Густаво Петро отказались заправлять в Испании из-за санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание El Pais.

Во время перелета в Саудовскую Аравию Boeing 737-700 президента Колумбии Густаво Петро сделал техническую остановку в аэропорту Барахас в Мадриде для дозаправки.

Но все компании отказали ему в авиатопливе, поскольку боялись попасть под санкции США. Они были введены против Петро за "причастность к наркоторговле".

В результате президентский борт вынужден был искать альтернативные варианты дозаправки.

В конце концов при содействии правительства Испании самолет был переведен на военную авиабазу, где он смог дозаправиться, сообщили испанские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Колумбийские власти расценили инцидент как "недопустимый" и создавший риски для безопасности делегации.

Санкции против президента Колумбии

На прошлой неделе Густаво Петро был добавлен в так называемый список OFAC - справочник лиц, которых Соединенные Штаты обвиняют в связях с наркоторговлей. Министерство финансов США считает его ответственным за рост производства кокаина в Колумбии .

Густаво Петро эти утверждения отвергает.

Вместе с ним в список попала его жена Вероника Алькосер, его старший сын Николас Петро Бургоса и министр внутренних дел Армандо Бенедетти.

Правительство Колумбии назвало внесение президента и его семьи в санкционный список "оскорбительным событием, нарушающим честь и достоинство".

Выступления Петро против Трампа

Месяцем ранее, в конце сентября, США отменили визу президента Колумбии после его участия в протестах в Нью-Йорке. В частности, он призвал американских военных игнорировать приказы Трампа.

Перед этим, во время выступления на Генассамблее ООН Петро резко высказался в адрес Вашингтона. Он заявил о провале войны с наркотиками, призвал к расследованию действий Трампа относительно операций в Карибском бассейне и осудил поддержку США наступления Израиля в Палестине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Колумбия
Новости
Дело Кудрицкого. Как экс-глава "Укренэрго" оказался в суде и в чем его подозревают
Дело Кудрицкого. Как экс-глава "Укренэрго" оказался в суде и в чем его подозревают
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине