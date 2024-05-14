Самолет, более 10 танков и 1400 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1400 российских оккупантов, и таким образом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения увеличились до около 485430 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 1 самолет и 11 танков врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 485430 (+1400) человек ликвидировано;

танков - 7496 (+11) ед.;

боевых бронированных машин - 14460 (+43) ед.;

артиллерийских систем - 12515 (+28) ед.;

РСЗО - 1070 ед.;

средства ПВО - 798 (+1) ед.;

самолетов - 351 (+1) ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9985 (+49) ед.;

крылатые ракеты - 2197 ед.;

корабли/катера - 26 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 16907 (+29) ед;

специальная техника - 2054 (+6) ед.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что вечером 13 мая в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в Харьковском направлении Силы обороны Украины отразили 13 атак врага. Воины ВСУ проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск.

Также в военном командовании сообщили, что всего на фронте с начала суток произошло 148 боевых столкновений.

Напомним также, что по состоянию на утро 13 мая общие потери вражеской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличились до 484 030 солдат. Так, воины ВСУ за сутки ликвидировали еще 1740 российских захватчиков, а также уничтожили 31 танк и 42 ББМ противника.