Літак, півтисячі окупантів та 25 артсистем. Втрати Росії у війні за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3796 (+1) од,

бойових броньованих машин - 7435 (+3) од,

артилерійських систем - 3384 (+25) од,

РСЗВ - 570 од,

засоби ППО - 328 (+1) од,

літаків - 310 (+1) од,

гелікоптерів - 296 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2910 (+3),

крилаті ракети - 1015 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6161 (+13) од,

спеціальна техніка - 446 (+2)

Втрати Росії в Україні

За останні дні, починаючи з 22 травня, ЗСУ знищили два вертольоти та два літаки. Також останніми днями, починаючи з понеділка, 22 травня, ЗСУ нищать в середньому близько 20 російських артсистем ворога, а вчора "приземлили" 36 БПЛА.

Нагадаємо, у російських соцмережах нещодавно з'явилася інформація про атаку на унікальний розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс". На корабель "напали" морські дрони, але нібито, екіпаж з ними успішно впорався.