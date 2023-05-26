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Літак, півтисячі окупантів та 25 артсистем. Втрати Росії у війні за добу

Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 26 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 26 травня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня, становить 205 720 військових. Крім того, ЗСУ знищили 25 артсистем та літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3796 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7435 (+3) од,
  • артилерійських систем - 3384 (+25) од,
  • РСЗВ - 570 од,
  • засоби ППО - 328 (+1) од,
  • літаків - 310 (+1) од,
  • гелікоптерів - 296 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2910 (+3),
  • крилаті ракети - 1015 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6161 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 446 (+2)

Втрати Росії в Україні

За останні дні, починаючи з 22 травня, ЗСУ знищили два вертольоти та два літаки. Також останніми днями, починаючи з понеділка, 22 травня, ЗСУ нищать в середньому близько 20 російських артсистем ворога, а вчора "приземлили" 36 БПЛА.

Нагадаємо, у російських соцмережах нещодавно з'явилася інформація про атаку на унікальний розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс". На корабель "напали" морські дрони, але нібито, екіпаж з ними успішно впорався.

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