Літак, півтисячі окупантів та 25 артсистем. Втрати Росії у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 26 травня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня, становить 205 720 військових. Крім того, ЗСУ знищили 25 артсистем та літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:
За останні дні, починаючи з 22 травня, ЗСУ знищили два вертольоти та два літаки. Також останніми днями, починаючи з понеділка, 22 травня, ЗСУ нищать в середньому близько 20 російських артсистем ворога, а вчора "приземлили" 36 БПЛА.
Нагадаємо, у російських соцмережах нещодавно з'явилася інформація про атаку на унікальний розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс". На корабель "напали" морські дрони, але нібито, екіпаж з ними успішно впорався.
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