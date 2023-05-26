Самолет, полтысячи оккупантов и 25 артсистем. Потери России в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 26 мая, составили 460 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 205720 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 25 артсистем и самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 205720 (+460) человек ликвидировано,

танков ‒ 3796 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 7435 (+3) ед,

артиллерийских систем - 3384 (+25) ед,

РСЗО - 570 ед,

средства ПВО - 328 (+1) ед,

самолетов - 310 (+1) ед,

вертолетов - 296 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2910 (+3),

крылатые ракеты - 1015 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6161 (+13) ед,

специальная техника - 446 (+2)

Потери России в Украине

За последние дни, начиная с 22 мая, ВСУ уничтожили два вертолета и два самолета. Также в последние дни, начиная с понедельника, 22 мая, ВСУ уничтожают в среднем около 20 российских артсистем врага, а вчера "приземлили" 36 БПЛА.

Напомним, в российских соцсетях недавно появилась информация о атаке на уникальный разведывательный корабль ЧФ РФ "Иван Хурс". На корабль "напали" морские дроны, но якобы экипаж с ними успешно справился.