Самолет, полтысячи оккупантов и 25 артсистем. Потери России в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 26 мая, составили 460 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 205720 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 25 артсистем и самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.23 ориентировочно составили:
За последние дни, начиная с 22 мая, ВСУ уничтожили два вертолета и два самолета. Также в последние дни, начиная с понедельника, 22 мая, ВСУ уничтожают в среднем около 20 российских артсистем врага, а вчера "приземлили" 36 БПЛА.
Напомним, в российских соцсетях недавно появилась информация о атаке на уникальный разведывательный корабль ЧФ РФ "Иван Хурс". На корабль "напали" морские дроны, но якобы экипаж с ними успешно справился.
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