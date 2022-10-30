Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ

За даними на ранок неділі, 30 жовтня, українські військові ліквідували за добу 950 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 71200 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
"Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках", - йдеться в повідомленні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.10 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, російські сили знизили темп своїх наступальних операцій під Бахмутом 29 жовтня, ймовірно, оговтавшись від українського удару.
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