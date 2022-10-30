Самолет, полсотни ББМ и почти тысяча оккупантов: Генштаб назвал потери РФ

По данным на утро воскресенья, 30 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 950 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 71200 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составили:

"Хорошие сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября, вероятно, оправившись от украинского удара.

Согласно картам боев, ВСУ закрепляют успехи в Луганской области и постепенно продвигаются к Кременной. Также ВСУ блокируют врага на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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