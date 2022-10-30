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Самолет, полсотни ББМ и почти тысяча оккупантов: Генштаб назвал потери РФ

Фото: Генштаб назвал обновленные данные по потерям России в Украине 30 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро воскресенья, 30 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 950 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 71200 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

"Хорошие сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях", - говорится в сообщении.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 71200 (+950);
  • танков - 2675 (+13);
  • боевых бронированных машин - 5453 (+52);
  • артиллерийских систем - 1724 (+16);
  • РСЗО - 383 (+3);
  • средства ПВО - 197 (+2);
  • самолетов - 274 (+1);
  • вертолетов - 252 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1412 (+6);
  • крылатые ракеты - 352 (+1);
  • корабли/катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4120 (+13);
  • специальная техника - 154 (+2).

Как сообщалось, российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября, вероятно, оправившись от украинского удара.

Согласно картам боев, ВСУ закрепляют успехи в Луганской области и постепенно продвигаются к Кременной. Также ВСУ блокируют врага на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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