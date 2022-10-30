ua ru
Нд, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ просуваються до Кремінної та блокують окупантів на півдні: карти боїв на ранок

Новость на русском →
Україна, Неділя 30 жовтня 2022 08:59
ЗСУ просуваються до Кремінної та блокують окупантів на півдні: карти боїв на ранок Фото: ЗСУ прдовжують просуватися до Сватового та Кремінної (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові закріплюють успіхи у Луганській області та поступово просуваються до Кремінної. Також ЗСУ блокують ворога на правому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Східна вісь

Аналітики ISW зазначили, що ЗСУ відрізали логістику окупантів, встановивши вогневий контроль над трасою Сватово-Кремінна. Ворог не зможе використовувати цю дорогу для перевезення техніки та боєприпасі. Бої на цій лінії фронту ще тривають.

Також продовжуються бої і на сході Харківської області. Окупанти ще утримують позиції на схід від річки Оскіл, неподалік кордону.

ЗСУ просуваються до Кремінної та блокують окупантів на півдні: карти боїв на ранок

Донбас

Аналітики ISW вважають, що окупанти послабили штурми біля Бахмута після вдалого удару ЗСУ поблизу Майорська, в результаті якого загинули понад 300 солдатів РФ.

Також росіяни заявляють, що починають наступ на Вугледар та східну околицю Водяного (на північ від Донецька). Проте ні Генштаб ЗСУ, ні ISW поки не підтверджують цієї інформації. Водночас окупанти мають успіхи поблизу Авдіївки.

ЗСУ просуваються до Кремінної та блокують окупантів на півдні: карти боїв на ранок

Херсонська область

Російське керівництво продовжує перекидати мобілізованих у Херсонську область. Окупанти змушують мирне населення будувати укріплення у Херсоні, але, ймовірно, ворожі війська ще не підготувалися до вуличних боїв у місті.

Генштаб ЗСУ поки не повідомляє про ситуацію на південному фронті. Проте відомо, що українські захисники продовжують блокувати окупантів на правому березі річки Дніпро у Херсонській області.

ЗСУ просуваються до Кремінної та блокують окупантів на півдні: карти боїв на ранок

Нагадаємо, за словами начальник військової розвідки Кирила Буданова, ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.

Водночас він заявив, що наразі у Херсоні знаходяться найбільш боєздатні підрозділи російської армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Росія заявила про вихід з зернової угоди: що відомо на даний момент
Росія заявила про вихід з зернової угоди: що відомо на даний момент
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік