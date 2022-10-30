ЗСУ просуваються до Кремінної та блокують окупантів на півдні: карти боїв на ранок

Українські військові закріплюють успіхи у Луганській області та поступово просуваються до Кремінної. Також ЗСУ блокують ворога на правому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Східна вісь

Аналітики ISW зазначили, що ЗСУ відрізали логістику окупантів, встановивши вогневий контроль над трасою Сватово-Кремінна. Ворог не зможе використовувати цю дорогу для перевезення техніки та боєприпасі. Бої на цій лінії фронту ще тривають.

Також продовжуються бої і на сході Харківської області. Окупанти ще утримують позиції на схід від річки Оскіл, неподалік кордону.

Донбас

Аналітики ISW вважають, що окупанти послабили штурми біля Бахмута після вдалого удару ЗСУ поблизу Майорська, в результаті якого загинули понад 300 солдатів РФ.

Також росіяни заявляють, що починають наступ на Вугледар та східну околицю Водяного (на північ від Донецька). Проте ні Генштаб ЗСУ, ні ISW поки не підтверджують цієї інформації. Водночас окупанти мають успіхи поблизу Авдіївки.

Херсонська область

Російське керівництво продовжує перекидати мобілізованих у Херсонську область. Окупанти змушують мирне населення будувати укріплення у Херсоні, але, ймовірно, ворожі війська ще не підготувалися до вуличних боїв у місті.

Генштаб ЗСУ поки не повідомляє про ситуацію на південному фронті. Проте відомо, що українські захисники продовжують блокувати окупантів на правому березі річки Дніпро у Херсонській області.