Літак з пасажирами аварійно сів у Норвегії (фото, відео)
Пасажирський літак, який прямував з Осло в Амстердам, здійснив вимушену посадку в норвежському аеропорті Торп. На борту знаходились понад 180 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.
"Пасажирський літак, який прямував з Осло до Амстердама, здійснив аварійну посадку в аеропорту Торп після повідомлення про гідравлічну несправність", - йдеться у повідомленні поліції.
Літак під час заходу на посадку злетів зі злітно-посадкової смуги. Згідно із записом радіостанції літака, пілоти втратили керування. Але на щастя, ніхто зі 182 людей на борту (176 пасажирів і шість членів екіпажу) не постраждав.
"Після приземлення ми не впоралися з керуванням, він (літак, - ред) повернув вправо, і ми не змогли його зупинити", - сказав один із пілотів по бортовій рації.
Диспетчерська вишка також повідомила, що з лівого двигуна спостерігався дим, і пілоти попросили, щоб пожежна команда була готова до приземлення.
"Помічено дим з їхнього лівого двигуна, тож просто тримайтеся", - йшлося в повідомленні з вежі.
Авіакатастрофи з літаками в світі за останній час
Як повідомлялось раніше, у Канаді загорівся літак Air Canada під час приземлення. Він вдарився крилом об злітно-посадкову смугу. Літак, що виконував рейс AC2259 авіакомпанії Air Canada PAL Airlines, летів із Сент-Джонса до Галіфакса.
Крім того, 29 грудня у Південній Кореї розбився літак. Борт викотився за межі злітно-посадкової смуги і зазнав аварії. Більшість людей, які перебували в літаку (175 пасажирів і 6 членів екіпажу), загинули.
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