Літак з пасажирами аварійно сів у Норвегії (фото, відео)

Пасажирський літак, який прямував з Осло в Амстердам, здійснив вимушену посадку в норвежському аеропорті Торп. На борту знаходились понад 180 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG .

"Пасажирський літак, який прямував з Осло до Амстердама, здійснив аварійну посадку в аеропорту Торп після повідомлення про гідравлічну несправність" , - йдеться у повідомленні поліції.

Літак під час заходу на посадку злетів зі злітно-посадкової смуги. Згідно із записом радіостанції літака, пілоти втратили керування. Але на щастя, ніхто зі 182 людей на борту ( 176 пасажирів і шість членів екіпажу) не постраждав.

"Після приземлення ми не впоралися з керуванням, він (літак, - ред) повернув вправо, і ми не змогли його зупинити", - сказав один із пілотів по бортовій рації.

Диспетчерська вишка також повідомила, що з лівого двигуна спостерігався дим, і пілоти попросили, щоб пожежна команда була готова до приземлення.