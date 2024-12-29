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Самолет с пассажирами аварийно сел в Норвегии (фото, видео)

Норвегия, Воскресенье 29 декабря 2024 12:27
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Самолет с пассажирами аварийно сел в Норвегии (фото, видео) Фото: самолет с пассажирами аварийно сел в Норвегии (vg.no)
Автор: Наталия Гурковская

Пассажирский самолет, следовавший из Осло в Амстердам, совершил вынужденную посадку в норвежском аэропорту Торп. На борту находились более 180 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

"Пассажирский самолет, следовавший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку в аэропорту Торп после сообщения о гидравлической неисправности", - говорится в сообщении полиции.

Самолет во время захода на посадку слетел со взлетно-посадочной полосы. Согласно записи радиостанции самолета, пилоты потеряли управление. Но к счастью, никто из 182 человек на борту (176 пассажиров и шесть членов экипажа, - ред) не пострадал.

"После приземления мы не справились с управлением, он (самолет, - ред) повернул вправо, и мы не смогли его остановить", - сказал один из пилотов по бортовой рации.

Диспетчерская вышка также сообщила, что из левого двигателя наблюдался дым, и пилоты попросили, чтобы пожарная команда была готова к приземлению.

"Замечен дым из их левого двигателя, поэтому просто держитесь", - говорилось в сообщении с башни.

Авиакатастрофы с самолетами в мире за последнее время

Как сообщалось ранее, в Канаде загорелся самолет Air Canada во время приземления. Он ударился крылом о взлетно-посадочную полосу. Самолет, выполнявший рейс AC2259 авиакомпании Air Canada PAL Airlines, летел из Сент-Джонса в Галифакс.

Кроме того, 29 декабря в Южной Корее разбился самолет. Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение. Большинство людей, находившихся в самолете (175 пассажиров и 6 членов экипажа), погибли.

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