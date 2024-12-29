Самолет с пассажирами аварийно сел в Норвегии (фото, видео)

Пассажирский самолет, следовавший из Осло в Амстердам, совершил вынужденную посадку в норвежском аэропорту Торп. На борту находились более 180 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG .

"Пассажирский самолет, следовавший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку в аэропорту Торп после сообщения о гидравлической неисправности ", - говорится в сообщении полиции.

Самолет во время захода на посадку слетел со взлетно-посадочной полосы. Согласно записи радиостанции самолета, пилоты потеряли управление. Но к счастью, никто из 182 человек на борту ( 176 пассажиров и шесть членов экипажа, - ред) не пострадал.

"После приземления мы не справились с управлением, он (самолет, - ред) повернул вправо, и мы не смогли его остановить", - сказал один из пилотов по бортовой рации.

Диспетчерская вышка также сообщила, что из левого двигателя наблюдался дым, и пилоты попросили, чтобы пожарная команда была готова к приземлению.