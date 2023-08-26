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Літак КНДР прибув до Росії вперше за три роки: названо ймовірну мету візиту

Фото: літак КНДР прибув до Росії вперше за три роки (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Літак національної авіакомпанії Північної Кореї Air Koryo прибув у п'ятницю в далекосхідне російське місто Владивосток уперше з 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Незабаром літак вилетів до Пхеньяну. За даними видання, працівники аеропорту відмовилися коментувати цілі прильоту пасажирського літака. Але одне неназване джерело повідомило, що Північна Корея, ймовірно, цим рейсом повернула додому своїх громадян, які залишилися в Росії через закриття кордонів через епідемію Covid-19.

Зазначається, що КНДР призупинила регулярні польоти авіакомпанії Air Koryo з лютого 2020 року. Цей рейс був єдиним рейсовим повітряним маршрутом, який поєднував дві країни. Раніше цього тижня Air Koryo відновила прямі комерційні рейси до Китаю.

Співробітництво РФ та КНДР

Раніше Вашингтонський Центр стратегічних та міжнародних досліджень заявив, що Росія може бути причетна до останньої розробки КНДР – твердопаливної балістичної ракети Hwasong-18.

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що таким чином РФ може обмінюватися з КНДР технологіями, щоб отримати з їхнього боку озброєння для війни в Україні.

Додамо, що нещодавно з'явилася інформація про наміри РФ отримати від КНДР артилерійські боєприпасти для використання на війні проти України.

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