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Самолет КНДР прибыл в Россию впервые за три года: названа вероятная цель визита

Фото: самолет КНДР прибыл в Россию впервые за три года (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Самолет национальной авиакомпании Северной Кореи Air Koryo прибыл в пятницу в дальневосточный российский город Владивосток впервые с 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Вскоре самолет вылетел в Пхеньян. По данным издания, работники аэропорта отказались комментировать цели прилета пассажирского самолета. Но один неназванный источник сообщил, что Северная Корея, предположительно, этим рейсом вернула домой своих граждан, которые остались в России из-за закрытия границ в связи с эпидемией Covid-19.

Отмечается, что КНДР приостановила регулярные полеты авиакомпании Air Koryo с февраля 2020 года. Этот рейс был единственным рейсовым воздушным маршрутом, который соединял две страны. Ранее на этой неделе Air Koryo возобновила прямые коммерческие рейсы в Китай.

Сотрудничество РФ и КНДР

Ранее Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований заявил, что Россия может быть причастна к последней разработке КНДР - твердотопливной баллистической ракете Hwasong-18.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что таким образом РФ может обмениваться с КНДР технологиями, чтобы получить с их стороны вооружение для войны в Украине.

Добавим, что недавно появилась информация о намерениях РФ получить от КНДР артиллерийские боеприпасты для использования их на войне против Украины.

 

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Российская ФедерацияКНДРСеверная Корея