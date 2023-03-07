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Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ

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Вівторок 07 березня 2023 08:07
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ Фото: Генштаб оновив втрати росіян на війні проти України (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові ліквідували 1060 російських окупантів за минулу добу. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 154 830 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 154830 (+1060) осіб ліквідовано,
  • танків - 3432 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 6714 (+11) од,
  • артилерійських систем - 2456 (+23) од,
  • РСЗВ - 488 (+0) од,
  • засобів ППО - 253 (+3) од,
  • літаків - 303 (+1) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2095 (+9),
  • крилатих ракет - 873 (+0),
  • кораблів /катерів - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5323 (+16) од,
  • спеціальної техніки - 236 (+2).

Нагадаємо, за даними CSIS, втрати армії РФ в Україні досягли історичного антирекорду з часів Другої світової.

До того ж, CNN повідомляло, що РФ втратила у боях за Бахмут у п'ять разів більше військових, ніж Україна.

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Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
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