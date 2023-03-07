Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Фото: Генштаб оновив втрати росіян на війні проти України (GettyImages)
Українські військові ліквідували 1060 російських окупантів за минулу добу. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 154 830 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 154830 (+1060) осіб ліквідовано,
- танків - 3432 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 6714 (+11) од,
- артилерійських систем - 2456 (+23) од,
- РСЗВ - 488 (+0) од,
- засобів ППО - 253 (+3) од,
- літаків - 303 (+1) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2095 (+9),
- крилатих ракет - 873 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5323 (+16) од,
- спеціальної техніки - 236 (+2).
Нагадаємо, за даними CSIS, втрати армії РФ в Україні досягли історичного антирекорду з часів Другої світової.
До того ж, CNN повідомляло, що РФ втратила у боях за Бахмут у п'ять разів більше військових, ніж Україна.
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